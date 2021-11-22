Медведева — о номере в «Ледниковом периоде»: хейт — самая актуальная тема для нас с Даней

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала об отношении к новому номеру в «Ледниковом периоде», в котором она и блогер Даня Милохин выступают против хейтеров.



«И с моей стороны, и со стороны Дани есть люди, которые приходят и имеют задачу — сделать человеку больно. И для нас эта яркая социальная проблема является самой актуальной темой», — сказала Медведева в эфире Первого канала.



Напомним, в номере Медведева сыграла роль анонимного комментатора в чёрной маске, Милохин был самим собой и пытался справиться с потоком ненависти в интернете. Судьи высоко оценили выбор темы номера одной из самых популярных пар программы.



Лучшие кадры восьмого выпуска шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.