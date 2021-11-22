Шахрай: какой же боец Щербакова! Новая программа ей очень идёт

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай подвёл итоги женских соревнований одиночниц на этапе Гран-при во Франции. Победу одержала россиянка Анна Щербакова, при этом сразу несколько фигуристок упрекнули организаторов этапа в плохом качестве льда.
«Не знаю, что там случилось. Выступал на этом катке 40 лет назад — всё было нормально. Но если лёд был действительно плохой, то это многое объясняет. Скорость замедляется, и уже сложно качественно выполнить элемент.
Но главное — какой же Аня боец! Собралась и откатала затем программу без ошибок. И мне очень понравилась её новая программа, она очень идёт Щербаковой», — цитируют Шахрая «Известия».
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