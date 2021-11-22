Елена Радионова: у Щербаковой странно звучит компоновка музыки в произвольной программе

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова оценила выступление Анны Щербаковой на Гран-при Франции в минувшие выходные. Спортсменка завоевала золото.
«Мне понравились программы Ани и Алёны (Косторной, которая стала второй. — Прим. «Чемпионата»). Аня вообще большая молодец, не первый раз доказывает, что она боец и заслуживает поездку на Олимпиаду. После такого падения на лутце она собрала четверной флип, это действительно фантастика. В такой ситуации нужно не только себя настроить на продолжение всей программы, но и вообще быстро собраться. Аня тот человек, на которого можно положиться в спортивном плане.
Единственный момент — мне кажется, немного странновато звучит компоновка музыки в её произвольной программе. Но это уже вопрос не к ней», — цитирует Радионову «Спорт-экспресс».
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