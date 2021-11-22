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Тутберидзе, Трусова, Щербакова, Валиева и Косторная снялись для японского ТВ

Тутберидзе, Трусова, Щербакова, Валиева и Косторная снялись для японского ТВ
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Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Алёна Косторная и их тренер Этери Тутберидзе приняли участие в съёмках для японского телевидения. Соответствующее фото было опубликовано в инстаграм-аккаунте teamtrusova_official. Также на снимке присутствует хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Фото доступно в «инстаграме» teamtrusova_official.

Напомним, под руководством Тутберидзе, помимо вышеуказанных фигуристок, тренируются Евгения Медведева, Алина Загитова, Морис Квителашвили, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Софья Акатьева и другие.

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