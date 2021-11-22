Авербух отреагировал на критику американского журналиста в адрес Щербаковой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал критику американского журналиста Джонатана Байера по поводу музыки в программах российской фигуристки Анны Щербаковой.



«Допустима какая-то критика исключительно от людей, представляющих что-то из себя, от зарекомендовавших себя хореографов. И то очень корректная, с пониманием вопроса. А это не критика, это возможность заявить о себе любимом через наших спортсменов. Кто бы знал о Джонатане Байере, если бы он написал об американских фигуристках? Ему лучше писать о русских, тогда о нём узнают. Мы своим обсуждением только удовлетворяем его эго.



Даниил Глейхенгауз очень сильный хореограф, много сделал достаточно интересных программ. Каждому своё. Сама Щербакова даже не слышала эту критику. Неужели высказывание какого-то журналиста может как-то повлиять на спортсмена? Все работают, тренируются, и ни один человек даже на полсекунды не обратит внимания на такие высказывания», — цитирует Авербуха «Спорт-экспресс».