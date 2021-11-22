Блогер Фран: Щербакова не должна была побеждать в Гренобле. Завышенные оценки всё портят

Спортивный блогер Фран поделилась впечатлениями от победы россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).

«Щербакова выиграла произвольную программу во Франции, набрав 151 балл, и меня это озадачило. Анна пыталась исполнить два четверных прыжка — лутц и флип. В самом начале программы у неё было очень странное падение во время подготовки к лутцу. Это даже был не настоящий прыжок — просто будто бы споткнулась и жёстко упала. Меня впечатлило то, как она смогла подняться и выполнить оставшуюся программу. Сначала думала, что виновата одна из тех луж, которые постоянно есть в Гренобле. Но на повторе понятно: она настолько активно делает предварительные вращения, что в этом случае даже не отрывала часть стопы, сразу пошла вращаться всей стопой. Это безумие. Очередной пример того, насколько опасна неправильная техника. Падение могло иметь более серьёзные последствия, но, к счастью, она положила руки на лёд и не ударилась головой.



После этого падения Щербакова смогла собраться. Анна невероятно устойчива психологически, у неё бойцовский характер. Это особенно важное качество, учитывая то, насколько напряжёнными для россиянок будут ближайшие месяцы. Исполнила четверной флип, который судьи засчитали с полным докрутом, хотя, на мой взгляд, там как минимум четверть недокручена. У неё сбавка была только за тройной флип, хотя судьи также должны были снимать баллы за два лутца. Ребро там было неясное — это в лучшем случае. Также был потенциальный недокрут в четверть или недокрут в воздухе в каскаде лутц-тулуп. В целом она молодец, учитывая то падение в начале программы. Но много ошибок не заметили. Вращения тоже были не такие точные, как мы привыкли. Как бы то ни было, на баллы это не оказало влияния, особенно если говорить о компонентах. Почти 72 балла за компоненты, все девятки или очень высокие восьмёрки. Я бы ставила минимум на четыре пункта ниже, сбавляла баллы за все рёбра на лутцах, недокрут в четверть на флипе.



Щербакова в сумме набрала 151 балл, но я думаю, что должно было быть примерно на 10 баллов меньше. Мне очень нравится Анна, и неприятно повторять, что ей завышают оценки. Даже если говорить об этой программе. Это не моя любимая программа, в ней очень странная хореография, как все знают. Но Анна выкладывается, старается её подать, хорошо подаёт дорожку шагов, хореографические элементы. Мне нравится на неё смотреть. Однако всё портят завышенные оценки. Не думаю, что она должна была побеждать во Франции. Тем более не думаю, что она должна была выигрывать произвольную программу. Это какое-то безумие. Не знаю, в чём тут дело.

Думаю, из всех учеников Тутберидзе она и Камила — те, кто получает наибольший бонус. Особенно если смотреть на то, что мы увидели в конкретный день, а также на прошлом соревновании. Может, это из-за того, что она действующая чемпионка мира, поэтому ей дают дополнительные баллы. Но думаю, что только на одном этом соревновании по сумме обеих программ у неё должно было быть примерно на 15 баллов меньше», — сказала Фран в своём подкасте.

Щербакова победила с результатом 229,69 балла. Второе место заняла её соотечественница Алёна Косторная (221,85). Тройку призёров замкнула японка Вакаба Хигути (204,91).

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