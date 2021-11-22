«Всегда рядом, всегда горжусь». Илья Авербух опубликовал пост о своих сыновьях

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух опубликовал пост, посвящённый своим сыновьям — Мартину и Льву.

«Мартин, ты большой молодец! Своим стремлением и желанием победить закончил школу с прекрасными оценками. Поступил в РАНХиГС, где продолжаешь свою учёбу. Великолепный, плодотворный год, восхищён и рад твоим успехам!

Ну а у Льва всё впереди! Каждый прожитый день — уже большой дар, который несёт в себе маленькие победы. Всегда рядом и всегда горжусь! Мы — одна семья. Вперёд, к новым высотам!» — написал Авербух.

Матерью Мартина Авербуха является фигуристка Ирина Лобачёва. Супругой Ильи и мамой Льва является актриса Елизавета Арзамасова.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха.

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