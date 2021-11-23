Фигурное катание: расписание Гран-при России

С 26 по 28 ноября в Сочи пройдёт шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи
26 ноября
13:30 мск — мужчины, короткая программа.
15:30 — танцы на льду, ритм-танец.
18:00 — спортивные пары, короткая программа.
19:25 — женщины, короткая программа.
27 ноября
13:30 — мужчины, произвольная программа.
15:40 — танцы на льду, произвольный танец.
17:30 — спортивные пары, произвольная программа.
19:10 — женщины, произвольная программа.
28 ноября
15:00 — показательные выступления.
Российские участники этапа Гран-при в Сочи
Женщины: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.
Танцевальные пары: Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин.
Спортивные пары: Ясмина Кадырова / Иван Бальченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.
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