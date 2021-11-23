Фигурное катание: расписание Гран-при России

С 26 по 28 ноября в Сочи пройдёт шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи

26 ноября

13:30 мск — мужчины, короткая программа.

15:30 — танцы на льду, ритм-танец.

18:00 — спортивные пары, короткая программа.

19:25 — женщины, короткая программа.



27 ноября

13:30 — мужчины, произвольная программа.

15:40 — танцы на льду, произвольный танец.

17:30 — спортивные пары, произвольная программа.

19:10 — женщины, произвольная программа.



28 ноября

15:00 — показательные выступления.

Российские участники этапа Гран-при в Сочи

Женщины: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.

Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Танцевальные пары: Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин.

Спортивные пары: Ясмина Кадырова / Иван Бальченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

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