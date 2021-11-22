Байер: как музыкант я всегда находил разрыв между музыкой и хореографией Глейхенгауза

Блогер и музыкант Джонатан Байер ответил на критику российских экспертов после его слов о музыкальной составляющей программ действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. Ранее Байер заявил, что техническая программы Щербаковой «никак не связана с музыкой», обвинив в этом хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.
«Запомните, что я профессиональный оперный певец и пианист, а не журналист. Как музыкант я всегда находил разрыв между тем, как играет музыка, и хореографией Глейхенгауза. Это моё музыкальное мнение. Я ценю фигуристов, но мне грустно, что им не дают материал, лучше отражающий музыку, под которую они катаются. Я не отрицаю, что шаги у неё (Щербаковой) сложные, просто они не имеют отношения к музыке… Это не вина фигуристки. Однако радость и интерес к фигурному катанию исходит из того, что два человека могут смотреть одно и то же соревнование и иметь такие разные мнения!
На мой взгляд, хорошая хореография соответствует музыке и вызывает у публики эмоциональный отклик. Программа «Белый ворон» Коляды прекрасно справилась с этой задачей в прошлом сезоне! Я не думаю, что хорошая хореография определяется сложными переходами и загромождёнными движениями», — приводит слова Байера «Спорт-экспресс».
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