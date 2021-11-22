Авербух отреагировал на то, что Дэвис и Смолкина критикуют за завышенные оценки

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на критику в адрес российской пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин после победы на Кубке Варшавы.

В частности, американский журналист Дэвид Лис связал высокие оценки пары с тем, что Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе.

«В этом сезон Дэвис и Смолкин показывают хорошую готовность, на этапах Гран-при получали очень хорошие оценки, являются претендентами на третью путёвку на Олимпийские игры. Высказывания журналистов направлены только на то, чтобы через наших спортсменов сказать о себе миру. Никакой основы под собой они не имеют. Надо отметить, что Диана и Глеб в этом сезоне сделали огромный скачок вперёд. Подготовили интересную программу, новый ритм-танец, прибавляют от турнира к турниру. Поэтому оценки судей заслужены, но у каждого турнира есть своя базовая оценка, поэтому мерить оценки на турнирах, достаточно разных по статусу, не имеет смысла», — приводит слова Авербуха сайт радио «Говорит Москва».

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