Ирина Слуцкая: меня до сих пор спрашивают, переживаю ли по поводу Олимпиады-2002

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая отметила важность умения проигрывать.

«Умение проигрывать. Спорт научил меня тому, что как бы и что в нём ни происходило, всегда нужно оставаться человеком и уметь проигрывать. Меня до сих пор очень часто спрашивают: «Переживаете ли вы по поводу Олимпиады в Солт-Лейк-Сити? Что вы чувствуете сейчас?»



Я считаю, что это очень полезное умение – правильно принимать удары судьбы. Я горжусь всеми своими медалями. Своих детей учу умению проигрывать. Мои дети знают, что их любят не только победителями. Я показываю им, что важно анализировать причины своего проигрыша, и что нет смысла расстраиваться, обижаться и тем более винить кого-то, а необходимо подумать, что можно изменить в будущем, чтобы повлиять на исход игры», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Слуцкая завоевала серебро. Золото выиграла американка Сара Хьюз. На Олимпиаде-2006 в Турине Ирина стала бронзовым призёром. Золото досталось японке Сидзуке Аракаве, серебро — американке Саше Коэн.

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