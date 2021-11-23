«Мы прекрасно смотримся!» Алина Загитова показала фото с усатым Иваном Ургантом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новую запись в «сториз» своего «инстаграма». На фото спортсменка стоит рядом с известным российским телеведущим Иваном Ургантом.
«Иван, и действительно! Мы прекрасно смотримся в любых интерьерах!» — подписала она запись.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017).
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