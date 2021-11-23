Елизавета Туктамышева показала видео, на котором ей три года

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выложила старое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как будущая спортсменка ест; ролик снят, когда ей было три года.

«С детства знала простую истину. Туктик три года», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Напомним, на этапе Гран-при в Ванкувере (Канада), который состоялся в октябре, Туктамышева заняла второе место, получив суммарные 232,88 балла. Победительницей Skate Canada — 2021 с двумя мировыми рекордами стала россиянка Камила Валиева. За свои прокаты она получила 265,08 балла. Третьей стала ещё одна представительница России Алёна Косторная (214,54 балла).

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