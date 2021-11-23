Американский журналист предрёк дочери Тутберидзе олимпийское золото

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал высказывание Натальи Скопцовой, мамы российской фигуристки Анастасии Скопцовой, о возможном включении Дианы Дэвис, дочери Этери Тутберидзе, в состав сборной России на командный турнир в рамках Олимпиады-2022 в Пекине. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.
«Мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой написала в «Инстаграме», что все говорят о замене в командном турнире на Олимпийских играх и включении в состав Дианы Дэвис. Пожалуй, высказаться об этом в «Инстаграме» — не очень умный шаг со стороны мамы Скопцовой, но у неё достаточно понимания о самих методах. Ходят слухи, что серьёзность травмы спины Кацалапова умышленно раздули, чтобы затем подстроить замену на Олимпийских играх.
Следует обратить внимание на свежую фотографию в «Инстаграме», на которой Дэвис и Смолкин находятся вместе с Дайсуке Такахаси, Игорем Шпильбандом и Мариной Зуевой. Последние двое вели войну друг с другом, как Израиль и Палестина. Если они, оба любимые судьями, и правда сплотились ради работы с Дэвис, представьте программу и политику, которые сплетутся воедино для следующего сезона или для Олимпийских игр, когда Диана будет не только олимпийской чемпионкой в команде, но и будущей чемпионкой мира в танцах на льду.
Надеюсь, между Шпильбандом и Зуевой будет мир. Если и есть человек, который принёс мир и гармонию в мир фигурного катания, — это Этери Тутберидзе. Она приняла обратно этих девушек, как блудных сыновей, — Алёну Косторную и Александру Трусову. Она проявила милосердие и простила их. Может, и не переподписалась на них в «Инстаграме», но позволила вернуться им в свою жизнь. Есть ощущение, что Этери может стоять за объединением Зуевой и Шпильбанда, чего нам всем очень хочется», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 ноября 2021
-
12:27
-
11:40
-
11:14
-
10:10
-
09:00
-
08:29
- 22 ноября 2021
-
23:21
-
21:54
-
19:13
-
15:53
-
14:38
-
13:53
-
13:24
-
12:56
-
12:31
-
11:37
-
10:41
-
10:32
-
10:15
-
09:58
-
09:40
-
09:36
-
09:16
-
08:45
-
08:32
-
07:46
-
07:37
-
07:29
-
07:23
-
02:06
-
00:35
-
00:14
-
00:03
- 21 ноября 2021
-
23:50
-
23:22