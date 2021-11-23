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Американский журналист предрёк дочери Тутберидзе олимпийское золото

Американский журналист предрёк дочери Тутберидзе олимпийское золото
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Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал высказывание Натальи Скопцовой, мамы российской фигуристки Анастасии Скопцовой, о возможном включении Дианы Дэвис, дочери Этери Тутберидзе, в состав сборной России на командный турнир в рамках Олимпиады-2022 в Пекине. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.

«Мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой написала в «Инстаграме», что все говорят о замене в командном турнире на Олимпийских играх и включении в состав Дианы Дэвис. Пожалуй, высказаться об этом в «Инстаграме» — не очень умный шаг со стороны мамы Скопцовой, но у неё достаточно понимания о самих методах. Ходят слухи, что серьёзность травмы спины Кацалапова умышленно раздули, чтобы затем подстроить замену на Олимпийских играх.

Следует обратить внимание на свежую фотографию в «Инстаграме», на которой Дэвис и Смолкин находятся вместе с Дайсуке Такахаси, Игорем Шпильбандом и Мариной Зуевой. Последние двое вели войну друг с другом, как Израиль и Палестина. Если они, оба любимые судьями, и правда сплотились ради работы с Дэвис, представьте программу и политику, которые сплетутся воедино для следующего сезона или для Олимпийских игр, когда Диана будет не только олимпийской чемпионкой в команде, но и будущей чемпионкой мира в танцах на льду.

Надеюсь, между Шпильбандом и Зуевой будет мир. Если и есть человек, который принёс мир и гармонию в мир фигурного катания, — это Этери Тутберидзе. Она приняла обратно этих девушек, как блудных сыновей, — Алёну Косторную и Александру Трусову. Она проявила милосердие и простила их. Может, и не переподписалась на них в «Инстаграме», но позволила вернуться им в свою жизнь. Есть ощущение, что Этери может стоять за объединением Зуевой и Шпильбанда, чего нам всем очень хочется», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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