«Дебют новой короткой программы». Щербакова показала фото с Гран-при в Гренобле

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась в «Инстаграме» фотографиями с Гран-при в Гренобле (Франция).
«Дебют моей новой короткой программы», — подписала фотографии Щербакова.
Публикация доступна в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Напомним, на этапе Гран-при в Гренобле Анна Щербакова заняла первое место с результатом 229,69, несмотря на падение перед прыжком в начале произвольной программы. Щербакова планировала исполнить четверной лутц.
Второе место осталось за другой россиянкой Алёной Косторной, бронза – у представительницы Японии Вакабы Хигути, исполнившей тройной аксель в произвольной программе.
Ещё одна российская фигуристка Ксения Синицына показала четвёртый результат, отметим, что по итогам короткой программы она занимала третье место.
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