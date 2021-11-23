Этери Тутберидзе поделилась мнением о Камиле Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что думает о своей подопечной Камиле Валиевой. В октябре 15-летняя Валиева выиграла этап Гран-при в Ванкувере (Канада), установив сразу два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме двух прокатов.

«Даже не знаю, с чем её сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать, учить четверные. То есть фигуристка не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться. Фигурное катание настолько ушло вперёд, что это достойно уважения», — рассказала Тутберидзе в передаче японского телевидения Get Sports.

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