Камила Валиева высказалась о конкуренции в группе Этери Тутберидзе

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказалась о конкуренции в группе наставницы. В октябре Валиева выиграла этап Гран-при в Ванкувере (Канада), установив сразу два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме двух прокатов.
«Есть всегда конкуренция. Ты катаешься, делаешь свой максимум, смотришь на других, а другие делают ещё больше. Значит, надо ещё сделать, все постоянно работают. Нет такого, что вот, надо отдохнуть. Ты не можешь отдохнуть, потому что видишь, что все остальные работают», — рассказала Валиева в передаче японского телевидения Get Sports.
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