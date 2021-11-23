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Александр Энберт рассказал, как Медведева боялась исполнять с ним поддержку после Милохина

Александр Энберт рассказал, как Медведева боялась исполнять с ним поддержку после Милохина
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева боялась исполнять с ним поддержку после катания с тиктокером Даней Милохиным. Медведева и Милохин вместе выступают в шоу «Ледниковый период», в спектакле «Анна Каренина» Евгения катается с Энбертом.

«Перед последним спектаклем в Москве Женя подошла ко мне: «Саша, мы вчера пробовали с Даней Милохиным одну из поддержек, которую делаем с тобой в «Карениной», и я боюсь, что мой темп опять сбился. Давай попробуем в зале». В итоге мы потренировали эту поддержку ещё в зале, чтобы она успокоилась.

Но серьёзных проблем на самом деле не было. Буквально раз-два — и всё возвращается на круги своя. Всё-таки мы 50 спектаклей показали до этого в Сочи и знали каждое движение досконально», — цитирует Энберта «Газета.ру».

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