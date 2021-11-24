«Чемпионату» требуется автор в отдел «Фигурное катание»

Редакции спортивного портала «Чемпионат» требуется автор в отдел «Фигурное катание» на удалённую работу. Занятость частичная.
Основные требования к кандидатам: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, уверенное ориентирование в мире фигурного катания, оперативность, умение чётко и лаконично формулировать свои мысли, обязательность, стрессоустойчивость.
Основные направления работы: репортажи о соревнованиях, авторские колонки с аргументированным и интересным читателю мнением по актуальным событиям, материалы для широкой аудитории, исторические тексты об интересных событиях прошлого, интервью с героями из мира фигурного катания.
Для получения тестового задания необходимо направить резюме по электронному адресу с пометкой «Работа»: y.levkhina@rambler-co.ru
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