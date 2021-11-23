Алина Загитова высказалась в поддержку животных после убийства кота Кузи

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова высказалась в поддержку животных после нашумевшего случая с убийством кота Кузи.
Тысячи жителей по всей России потребовали наказать живодёров из Северодвинска, которые жестоко убили кота. Петицию уже подписали сотрудники и посетители сотен ветеринарных клиник и котокафе в 20 регионах страны.
«Недавно я узнала об ужасной ситуации с котом Кузей из Северодвинска, которого зверски замучали. Мне больно от того, что такое вообще может происходить в нашем мире. Важно, чтобы люди знали, что подобное неприемлемо.
Расскажите своим детям о том, что их знакомые и друзья могут призывать издеваться над животными, манипулируя на «слабо». От нас зависит то, в каком мире мы будем жить. Пусть это будет мир людей с добрыми сердцами», — приводит слова Загитовой РЕН ТВ.
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