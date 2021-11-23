Алина Загитова назвала пару, за которую болеет в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова назвала пару, которой симпатизирует в телепроекте «Ледниковый период». Загитова является ведущей телешоу вместе с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.

«Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером — упорством и настойчивостью — идёт к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьёв — вот за кого я держу кулачки», — приводятся слова Алины Загитовой на сайте издания «Комсомольская правда».

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