Алина Загитова ответила на вопрос о Евгении Медведевой и Дане Милохине

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова поделилась мнением о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и тиктокере Дане Милохине. Медведева и Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период», Загитова вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным является ведущей шоу.

Загитову спросили, что она думает о парах на проекте, и напомнили, как горят глаза у Медведевой и Милохина.

«Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнёрами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада», — приводит слова Загитовой «Комсомольская правда».

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