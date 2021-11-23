Алина Загитова ответила на вопрос о Евгении Медведевой и Дане Милохине

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова поделилась мнением о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и тиктокере Дане Милохине. Медведева и Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период», Загитова вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным является ведущей шоу.
Загитову спросили, что она думает о парах на проекте, и напомнили, как горят глаза у Медведевой и Милохина.
«Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнёрами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада», — приводит слова Загитовой «Комсомольская правда».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 ноября 2021
-
15:35
-
15:30
-
15:02
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:07
-
12:45
-
12:42
-
12:27
-
11:40
-
11:14
-
10:10
-
09:00
-
08:29
- 22 ноября 2021
-
23:21
-
21:54
-
19:13
-
15:53
-
14:38
-
13:53
-
13:24
-
12:56
-
12:31
-
11:37
-
10:41
-
10:32
-
10:15
-
09:58
-
09:40
-
09:36
-
09:16
-
08:45
-
08:32
-
07:46