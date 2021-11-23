Габриэла Пападакис рассказала, как у неё порвалось платье во время выступления
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Четырёхкратная чемпионка мира французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном, рассказала, почему паре не удалось завоевать золото на Олимпийских играх – 2018. Французы проиграли канадцам Тессе Вирчу и Скотту Моиру.
«Каждый раз, когда выходим на лёд, мы представляем, каково будет победить на Олимпийских играх. Мы визуализируем это, пытаемся проникнуться настроением.
Порвавшееся платье в Пхёнчхане? Мы были на льду, начали номер, и вдруг у меня расстегнулся костюм. Мы оба почувствовали этот момент. Это произошло буквально через 10 секунд после начала. Поэтому мы не смогли выступить так хорошо, как хотели», — сказала Пападакис в интервью официальному сайту МОК.
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