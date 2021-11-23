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«Им не надо объяснять, как кататься». Тарасова — о новом номере Медведевой и Милохина

«Им не надо объяснять, как кататься». Тарасова — о новом номере Медведевой и Милохина
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о прокате двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в новом выпуске «Ледникового периода».

Пара выступила под опубликованный на днях совместный трек тиктокера с группой «Мумий Тролль». В номере Милохин предстал в образе Человека-паука, а Медведева сыграла его девушку. Одни из лидеров проекта ошибок во время проката не допустили.

«Им не надо объяснять, как кататься. Как они придумали, так и катаются. Подниматься вверх, переворачиваться, я сама это обожаю, но это другая работа, страх, ответственность. Ничего человек не боится, это очень по-мужски. Это хорошо, что у этого человека есть кураж», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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