«Им не надо объяснять, как кататься». Тарасова — о новом номере Медведевой и Милохина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о прокате двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в новом выпуске «Ледникового периода».

Пара выступила под опубликованный на днях совместный трек тиктокера с группой «Мумий Тролль». В номере Милохин предстал в образе Человека-паука, а Медведева сыграла его девушку. Одни из лидеров проекта ошибок во время проката не допустили.

«Им не надо объяснять, как кататься. Как они придумали, так и катаются. Подниматься вверх, переворачиваться, я сама это обожаю, но это другая работа, страх, ответственность. Ничего человек не боится, это очень по-мужски. Это хорошо, что у этого человека есть кураж», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».