Алина Загитова рассказала, какой должна быть женщина 2021 года

Олимпийская чемпионка – 2018 в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какой видит женщину 2021 года.
«Вчера по приглашению Glamour_Russia побывала на премии «Женщина года».
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Меня спросили: «А какой должна быть женщина 2021 года?»
Я задумалась, как ответить: «Смелая? Дерзкая? Сильная?»
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Я думаю, что женщина в 2021 году может быть… любой. Сильной или слабой. Заботливой хозяйкой или неудержимой карьеристкой. Учёным, программистом, спортсменкой — каждая может выбирать свой путь.
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Я верю, что самое важное — это любить то, что делаешь. Когда впереди — столько дорог, только ты решаешь — по какой идти! Каждая из нас — женщина своего года», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
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