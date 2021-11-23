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Тренер: Пападакис и Сизерон голодны до побед как никогда прежде

Тренер: Пападакис и Сизерон голодны до побед как никогда прежде
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Ромэн Хагенауэр и Скотт Моир, тренеры французского танцевального дуэта Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, рассказали о готовности своих подопечных к олимпийскому сезону. Игры пройдут в феврале 2022 года в Пекине.

«Знаю, что Пхёнчхан прошёл не так, как бы хотелось Пападакис и Сизерону. Но у них был там свой момент славы, и я надеюсь, что они гордятся серебром. Теперь им нужно поехать в Пекин за другими моментами. Хотя избавиться от призраков прошлого непросто. Для них есть либо золото, либо провал, и это создаёт огромное давление», — сказал Скотт Моир в интервью сайту МОК.

«В Пхёнчхане я впервые видел, чтобы Пападакис и Сизерон плакали после выступления. Сейчас они выглядят очень мотивированными. Чувствую, что они голодны до побед как никогда прежде», — отметил Ромэн Хагенауэр.

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