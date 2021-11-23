Тренер: Пападакис и Сизерон голодны до побед как никогда прежде

Ромэн Хагенауэр и Скотт Моир, тренеры французского танцевального дуэта Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, рассказали о готовности своих подопечных к олимпийскому сезону. Игры пройдут в феврале 2022 года в Пекине.
«Знаю, что Пхёнчхан прошёл не так, как бы хотелось Пападакис и Сизерону. Но у них был там свой момент славы, и я надеюсь, что они гордятся серебром. Теперь им нужно поехать в Пекин за другими моментами. Хотя избавиться от призраков прошлого непросто. Для них есть либо золото, либо провал, и это создаёт огромное давление», — сказал Скотт Моир в интервью сайту МОК.
«В Пхёнчхане я впервые видел, чтобы Пападакис и Сизерон плакали после выступления. Сейчас они выглядят очень мотивированными. Чувствую, что они голодны до побед как никогда прежде», — отметил Ромэн Хагенауэр.
- 23 ноября 2021
-
20:21
-
19:03
-
17:55
-
17:45
-
15:35
-
15:30
-
15:02
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:07
-
12:45
-
12:42
-
12:27
-
11:40
-
11:14
-
10:10
-
09:00
-
08:29
- 22 ноября 2021
-
23:21
-
21:54
-
19:13
-
15:53
-
14:38
-
13:53
-
13:24
-
12:56
-
12:31
-
11:37
-
10:41
-
10:32
-
10:15
-
09:58
-
09:40
-
09:36