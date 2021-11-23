Евгения Медведева: всё, что меня тянуло вниз, назад, в прошлое, я отпустила

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева встретилась с фанатами, которые поздравили её с прошедшим днем рождения. 19 ноября спортсменке исполнилось 22 года. Евгения получила в подарок большие аудиоколонки, торт, букеты роз и вышитый портрет и поблагодарила болельщиков.

«Я не соревнуюсь уже два года. В рамках целой жизни два года — это ничто. Но для спортивной карьеры это капец какой огромный отрезок времени. Знаю, что очень многие переживали, что я перестану выступать на турнирах и меня мало что будет связывать с фигурным катанием. Боялись, что я пропаду и меня станет сильно меньше в медиапространстве. Но в итоге оказалось, что меня в 350 раз больше (смеётся).

И я делаю максимум для этого, потому что знаю, что вы следите, ждёте, радуетесь новым проектам, фотографиям, даже тиктокам новым. Я чувствую, что нужна, что меня любят. И это настолько круто и здорово! Это помогает мне не сворачивать с пути. Да, я устаю, у меня какое-то огромное количество съёмок, проектов, которые нужно отрабатывать. Иногда они пересекаются, и я спать не успеваю. Но настолько счастливой я себя никогда не чувствовала — насколько я счастлива последние полгода.

Я проработала все свои проблемы, всё, что меня тянуло вниз, назад, в прошлое, я отпустила. И, наверное, это для меня самый большой подарок, что у меня нет балласта прошлого и он меня не держит. То, что я его отпустила, помогает мне быть счастливой, свободной и двигаться вперёд. Люблю вас очень сильно», — приводит слова Медведевой «Газета.Ru».