Евгения Медведева и Даня Милохин поцеловались в новом номере на «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева и российский тиктокер Даня Милохин поцеловались в ходе проката в девятом эпизоде телепроекта «Ледниковый период». Об этом информирует издание «Газета.ру».
Милохин предстал в образе Человека-паука, а Медведева изобразила его девушку Мэри Джейн. В концовке номера Даня завис в воздухе на верёвке вверх ногами, а Евгения приблизилась к нему и поцеловала его в губы, повторив знаменитую сцену из соответствующей кинокартины.
Ранее Медведева призналась Алине Загитовой, за что ей было стыдно в прокате с Милохиным.
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