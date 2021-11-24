Татьяна Тарасова отреагировала на номер Медведевой и Милохина, где они поцеловались

Заслуженный тренер России СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в телепроекте «Ледниковый период». Милохин предстал в образе Человека-паука, а Медведева изобразила его девушку Мэри Джейн. В концовке номера Даня завис в воздухе на верёвке вверх ногами, а Евгения приблизилась к нему и поцеловала его в губы, повторив знаменитую сцену из соответствующей кинокартины.

«Номер такой интересный. Как будто не надо человека ничему учить. Он катается — и у него нет никаких вопросов типа «А как кататься?» Как поставили, как придумали, так и катают.

Поднимаются вверх, переворачиваются. Это другая работа, другая ответственность, другой страх. Я такое очень люблю! Ничего человек не боится. Это очень по-мужски. Браво!

Маленькие помарочки бывают у всех — когда на кураже делаешь ошибки. Но хорошо, что у Дани есть кураж. Без куража всё не то», — цитирует Тарасову «Газета.ру».

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