Евгения Медведева показала фото поцелуя с Даней Милохиным на «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала в «сториз» своего «инстаграма», как целовалась с российским тиктокером Даней Милохиным в новом номере на телешоу «Ледниковый период». Милохин предстал в образе Человека-паука, а Медведева изобразила его девушку Мэри Джейн. В концовке номера Даня завис в воздухе на верёвке вверх ногами, а Евгения приблизилась к нему и поцеловала его в губы, повторив знаменитую сцену из соответствующей кинокартины.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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