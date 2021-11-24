«Гордость матери!» Семилетняя дочь Татьяны Навки выиграла турнир по фигурному катанию

Семилетняя Надя Пескова, дочь олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки, выиграла соревнования по фигурному катанию. Об этом Навка сообщила в «Инстаграме».

«В первую очередь, гордость матери! Надюша заняла первое место на первенстве г. о. Красногорск по фигурному катанию! Но это ещё не всё. Весь пьедестал заняли ученики нашей АФК «Наши надежды».

Поздравляю весь тренерский состав, благодарю за работу и результат! Но мы не расслабляемся, а все вместе готовимся к чемпионату Московской области!» — написала Навка, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Навки.

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