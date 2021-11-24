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Наталья Бестемьянова оценила перспективы российских фигуристов на Олимпийских играх

Наталья Бестемьянова оценила перспективы российских фигуристов на Олимпийских играх
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российские фигуристы могут претендовать на большое количество медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Сегодня сборная России по фигурному катанию так сильна, что я даже не помню такой сильной команды. Только у мужчин вряд ли мы можем претендовать на первое место. Все остальные будут бороться не за одну медаль, а за пьедестал. Поэтому не будет предвзятого отношения к нашим спортсменам на Олимпиаде. Тем более наши ребятки привыкли, что надо кататься намного лучше соперников.

Мы не видели Пападакис и Сизерона практически полтора года, и вот они вышли и выступили на двух стартах. Когда они не выступали на чемпионате мира, казалось, что это большая тактическая неудача: нельзя же пропускать чемпионат мира перед Олимпиадой. Но они вышли сейчас в прекрасной форме, и я поняла, что это была тактическая удача, поскольку они немного поднадоели, их стиль приелся. Вот они вновь появились — как свежая струя, в прекрасной форме, с хорошими программами. Они молодцы. Будет борьба, но нам будет трудно.

Китайская спортивная пара — очень сложный конкурент для наших, и я очень надеюсь, что наши пары — Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов — с честью выступят на Олимпиаде. Все три пары в прекрасной форме находятся, и все могут выиграть. Кстати, такого в парах не было никогда, раньше всегда были первая пара, вторая и третья», — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».

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