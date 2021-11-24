Евгения Медведева — Алесе и Александру Энберту: люблю вас! Жду, когда платьюшки покупать
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева обратилась к серебряному призёру Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовому призёру чемпионатов мира и Европы в парном катании Александру Энберту и его супруге Алесе. Медведева и Энберт вместе выступают в ледовом спектакле «Анна Каренина».
«Люблю вас очень! Жду, когда платьюшки покупать буду», — написала Медведева в социальной сети «Инстаграм», прикрепив текст к фотографии с Александром и Алесей.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
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