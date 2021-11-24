Бузова отреагировала на поцелуй Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»
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Певица Ольга Бузова, принимавшая участие в предыдущем сезоне шоу «Ледниковый период», прокомментировала очередном номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина.
Милохин предстал в образе Человека-паука, а Медведева изобразила его девушку Мэри Джейн. В концовке номера Даня завис в воздухе на верёвке вверх ногами, а Евгения приблизилась к нему и поцеловала его в губы, повторив знаменитую сцену из соответствующей кинокартины.
«Котики», — написала Бузова в комментариях под соответствующей фотографией, опубликованной на странице Милохина в «инстаграме».
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