Шахрай: после падения как у Щербаковой парни ещё по пять раз бы упали. Самарин так точно

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в парном катании, чемпион мира, Европы и СССР Сергей Шахрай оценил выступление чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Гренобле.

Щербакова успешно представила новую короткую программу, а в произвольной упала при заходе на четверной лутц, но затем чисто сделала четверной флип и все остальные прыжки.

«Как ни странно, но мне очень понравилась новая музыка. Она неожиданно удачная и хорошо ложится на её пластику. Подходит к статусу чемпионки мира. Единственное, программа подготовлена за короткое время и видно, что ещё не доработана. Задумка хорошая, но нужно дать время, чтобы программа заблистала так, как может.

И всё же главное, что меня поразило, — это её характер. После такого падения многие парни ещё по пять раз бы упали. Самарин так точно не встал бы. А она собралась и откатала остальную программу без ошибок. Сделав при этом чистый четверной флип — дорогого стоит. Это чемпионский характер, поэтому на Щербакову можно спокойно делать ставку. Она сильный человек, боец. Посмотришь на неё со стороны — вроде бы такая нежная, хрупкая. Но внутри там такая стальная воля, ух! Так что все наши мальчики смотрятся на её фоне блёкло. Внешность бывает обманчива», — приводит слова Шахрая «Спорт-экспресс».