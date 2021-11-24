Шахрай высказался об оценках дуэта Дэвис/Смолкин на «челленджере» в Варшаве

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в парном катании, чемпион мира, Европы и СССР Сергей Шахрай заявил, что танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин гарантировано место на Олимпийских играх – 2022 при успешном выступлении на чемпионате России.
На «челленджере» в Варшаве Дэвис и Смолкин существенно улучшили личные рекорды в обоих танцах и по сумме двух выступлений, а их оценка за ритм-танец оказалась выше, чем у выступавших в тот же день на этапе Гран-при Александры Степановой и Ивана Букина.
«Не будем забывать, что турнир в Варшаве совсем другого уровня, нежели Гран-при во Франции. Там другие судьи, не такие критерии. Даже Олимпийские игры с чемпионатом мира и финалом Гран-при судят иначе. Поэтому давайте не будем сравнивать напрямую эти два турнира. Хотя я понимаю, что оценки, наверное, слишком высокие. Но у них опытный тренер Шпильбанд, он знает, как подвести свою пару к лучшему результату и как понравиться судьям. Он своё дело знает очень хорошо. Рейтинг пара набирает стремительно. Лично для меня вопрос решён — Диана с Глебом будут третьей парой на Олимпиаде в Пекине. Если успешно выступят на чемпионате России, конечно.
Мысль давно появилась, чтобы их поставить в команду на Олимпиаду, тогда это гарантированная медаль. Ресурс сильный, противопоставить им будет что-то очень тяжело. И всё-таки танцы — это особый вид фигурного катания, он всегда стоял особняком. Во всех отношениях», — приводит слова Шахрая «Спорт-экспресс».
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