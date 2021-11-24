«Чек-Пук и Женщина-Пуак». Медведева показала фото нового номера шоу «Ледниковый период»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала фотографии нового номера с российским тиктокером Даней Милохиным в телешоу «Ледниковый период».



В новой постановке, которая будет показана по ТВ в субботу, 27 ноября, Милохин предстал в образе Человека-паука, а Медведева изобразила его девушку Мэри Джейн. В концовке номера Даня завис в воздухе на верёвке вверх ногами, а Евгения приблизилась к нему и поцеловала его в губы, повторив знаменитую сцену из соответствующей кинокартины.

«Чек-Пук и Женщина-Пуак», — подписала Медведева снимки на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира и Европы.