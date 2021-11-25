Москович: похоже, россияне возьмут все золотые медали на этапе Гран-при в России

Канадский фигурист Дилан Москович, выступавший в парном катании с Кирстен Мур-Тауэрс, поделился ожиданиями от шестого этапа серии Гран-при, который пройдёт в конце недели в Сочи.

«Среди женщин на этапе Гран-при России мы увидим Валиеву и Туктамышеву, которые столкнутся лицом к лицу, а также ещё одну сильную россиянку — Майю Хромых. Больше всего жду выступление Камилы.



Интересно посмотреть на соревнование пар, на Мишину и Галлямова, Павлюченко и Ходыкина, а также на Мур-Тауэрс и Маринаро после того, как свою силу показали Джеймс и Редфорд.



Мои фавориты — Валиева, Коляда, Кацалапов/Синицина и Мишина/Галлямов. Похоже, россияне возьмут все золотые медали, какие будут разыгрываться в Сочи», — сказал Москович на You-Tube-канале CBC Sports.