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Москович: в паре с Валиевой я бы выглядел ужасно. Она бы прыгала выше, чем наши выбросы

Москович: в паре с Валиевой я бы выглядел ужасно. Она бы прыгала выше, чем наши выбросы
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Канадский фигурист Дилан Москович, выступавший в парном катании, и его соотечественник хореограф Эшер Хилл на YouTube-канале CBC Sports обсудили самые интересные моменты предстоящего на текущей неделе в Сочи этапа серии Гран-при.

Эксперты сошлись во мнении, что самым ожидаемым будет выступление 15-летней одиночницы Камилы Валиевой, которая на этапе Гран-при в Канаде побила два мировых рекорда.

Хилл: Больше всего в России мне интересно выступление Валиевой. Хочу на неё посмотреть. Думаю, она выиграет соревнования мужчин… (оговорился) Женщин. А ещё я слышал, что она будет пробовать себя в парах. Это будет потрясающе. Наверное, и эти соревнования она тоже выиграет.

Москович: Согласен.

Хилл: И ставлю на победу Камилы в танцах на льду.

Москович: Я бы возобновил карьеру, но она бы смотрелась сильнее меня и мне было бы стыдно. Поэтому возобновлять карьеру не буду.

Хилл: Мы любим сильных женщин, здесь нечего стыдиться. Но Камила была бы великолепна.

Москович: С ней я бы выглядел ужасно. Она бы прыгала выше, чем наши выбросы. У меня было бы ощущение, что я бесполезен.

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