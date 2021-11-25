Москович: в паре с Валиевой я бы выглядел ужасно. Она бы прыгала выше, чем наши выбросы

Канадский фигурист Дилан Москович, выступавший в парном катании, и его соотечественник хореограф Эшер Хилл на YouTube-канале CBC Sports обсудили самые интересные моменты предстоящего на текущей неделе в Сочи этапа серии Гран-при.

Эксперты сошлись во мнении, что самым ожидаемым будет выступление 15-летней одиночницы Камилы Валиевой, которая на этапе Гран-при в Канаде побила два мировых рекорда.

Хилл: Больше всего в России мне интересно выступление Валиевой. Хочу на неё посмотреть. Думаю, она выиграет соревнования мужчин… (оговорился) Женщин. А ещё я слышал, что она будет пробовать себя в парах. Это будет потрясающе. Наверное, и эти соревнования она тоже выиграет.



Москович: Согласен.



Хилл: И ставлю на победу Камилы в танцах на льду.



Москович: Я бы возобновил карьеру, но она бы смотрелась сильнее меня и мне было бы стыдно. Поэтому возобновлять карьеру не буду.



Хилл: Мы любим сильных женщин, здесь нечего стыдиться. Но Камила была бы великолепна.



Москович: С ней я бы выглядел ужасно. Она бы прыгала выше, чем наши выбросы. У меня было бы ощущение, что я бесполезен.