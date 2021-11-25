Медведева целовала Милохина в костюме паука, Загитова поправляла прическу Хохловой. Фото

В Москве состоялись съёмки девятого выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, постоянными судьями являются Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое меняются на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.
Милохин предстал в образе Человека-паука, а Медведева изобразила его девушку Мэри Джейн. В концовке номера Даня завис в воздухе на верёвке вверх ногами, а Евгения приблизилась к нему и поцеловала в губы, повторив знаменитую сцену из соответствующей кинокартины.
Лучшие кадры девятого выпуска шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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