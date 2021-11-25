Алексей Ягудин назвал свою любимую пару в «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, являющийся одним из ведущих шоу «Ледниковый период», назвал свою любимую пару в проекте.

«Поддержите мою любимую пару Татьяна Томьянина / Иван Колесников на «Ледниковом периоде», — написал Ягудин в своём «инстаграме», предложив подписчикам отправить смс в поддержку дуэта.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина

Татьяна Тотьмянина является супругой Алексея Ягудина. В дуэте с Максимом Марининым Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

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