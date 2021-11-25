«Что за чудесное утро!» Елизавета Туктамышева прибыла на Гран-при России в Сочи

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». В настоящее время спортсменка находится в Сочи, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при России.

«Что за чудесное утро», — подписала она фото из номера в гостинице.

https://www.instagram.com/liza_tuktik/

Напомним, на этапе Гран-при в Ванкувере (Канада), который состоялся в октябре, Туктамышева заняла второе место, получив суммарные 232,88 балла. Победительницей Skate Canada — 2021 с двумя мировыми рекордами стала россиянка Камила Валиева. За свои прокаты она получила 265,08 балла. Третьей стала ещё одна представительница России Алёна Косторная (214,54 балла).

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