«Что за чудесное утро!» Елизавета Туктамышева прибыла на Гран-при России в Сочи

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». В настоящее время спортсменка находится в Сочи, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при России.
«Что за чудесное утро», — подписала она фото из номера в гостинице.
https://www.instagram.com/liza_tuktik/
Напомним, на этапе Гран-при в Ванкувере (Канада), который состоялся в октябре, Туктамышева заняла второе место, получив суммарные 232,88 балла. Победительницей Skate Canada — 2021 с двумя мировыми рекордами стала россиянка Камила Валиева. За свои прокаты она получила 265,08 балла. Третьей стала ещё одна представительница России Алёна Косторная (214,54 балла).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 ноября 2021
-
11:33
-
11:12
-
11:09
-
10:53
-
10:38
-
10:30
-
09:57
-
08:55
-
00:38
-
00:19
- 24 ноября 2021
-
22:56
-
21:47
-
21:07
-
20:37
-
15:53
-
15:04
-
14:22
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
14:09
-
13:03
-
12:32
-
10:47
-
10:00
-
09:07
-
08:51
-
07:45
-
07:38
-
07:31
-
07:25
- 23 ноября 2021
-
23:27
-
20:21
-
19:03
-
17:55