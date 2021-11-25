Александр Жулин ответил на вопрос о завышении оценок дочери Этери Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин ответил на вопрос, можно ли сказать, что Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим в танцах на льду, завысили оценки на турнире в Польше. Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Ребята-то в чём виноваты? Они получили свои оценки. Во-первых, соревнования были не серии Гран-при. Это был «челленджер», а оценки на серии Гран-при и на «челленджерах» абсолютно разнятся, к тому же очень многое зависит от судейской бригады. Ты можешь кататься грязно, но быть французом во Франции и получать высокие баллы, ты можешь быть русским в России и получать огромнейшие баллы.
Я на всё на это смотрю сквозь определённую призму. Очень важный турнир в этом году, который состоится в Пекине, и называется он Олимпийские игры, вот там нужно, чтобы всё срослось», — приводит слова Жулина Sport24.
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