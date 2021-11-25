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«Ведущий не должен так делать». Подписчица отреагировала на пост Ягудина, Алексей ответил

«Ведущий не должен так делать». Подписчица отреагировала на пост Ягудина, Алексей ответил
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, являющийся одним из ведущих шоу «Ледниковый период», отреагировал на комментарий подписчицы к его посту. Ягудин ранее призвал болельщиков поддержать его любимую пару на проекте — Татьяну Тотьмянину и Ивана Колесникова.

В комментарии подписчица обратилась к Алексею: «И это называется ведущий? Ведущий не должен так делать».

Ягудин ответил: «С чего же?»

Татьяна Тотьмянина является супругой Алексея. В дуэте с Максимом Марининым Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

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