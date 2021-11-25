Илья Авербух объяснил, почему «Ледниковый период» не выйдет в эфир 27 ноября

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух объяснил, почему очередной выпуск шоу «Ледниковый период» не выйдет в эфир 27 ноября. Это связано с трансляцией этапа Гран-при в Сочи, который пройдёт с 26 по 28 ноября.

«Мы все, вместе с вами, стали одной большой семьёй, где каждый поддерживает друг друга. Друзья, хочу ещё раз выразить вам свою признательность за добрые отзывы! Эфир этой субботы был настолько восторженно принят вами, что эти эмоции, переданные в письмах, заряжают нас необычайной энергией и силой находить, создавать, воплощать в жизнь новые идеи на льду нашего телепроекта.

В грядущую субботу эфира не будет по уважительной, на мой взгляд, причине. На этой неделе проходит один из знаковых предолимпийских стартов в нашей стране — Гран-при России по фигурному катанию в Сочи. Я нахожу абсолютно верным решением показывать все соревнования, чтобы вы могли увидеть выступления наших спортсменов, нашей сборной, тех, кто будет представлять нас на Олимпиаде в прямом эфире. Я сам на один день отправлюсь в Сочи и буду комментировать для вас танцы на льду. Мы все делаем одно дело — популяризируем фигурное катание.

«Ледниковый период» вернётся уже через неделю, и заявленные 13 эпизодов состоятся без изменений, а в эти выходные давайте вместе поддержим наших спортсменов на важном этапе», — написал Авербух в своём «инстаграме».

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