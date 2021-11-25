Камила Валиева дважды упала на тренировке Гран-при России в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, дважды упала в ходе тренировочного проката на Гран-при России в Сочи. Об этом сообщает «Газета.ру».
В ходе прогона под музыку Валиева чисто исполнила такие элементы, как каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп. При этом фигуристка допустила два падения: с четверного сальхова и тройного акселя.
Завтра, 26 ноября, женщины представят короткую программу на Гран-при России в Сочи, а послезавтра, 27 ноября, — произвольную.
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