Выбирай лучшего комментатора России на «Чемпионате»! Голосование продолжается

«Чемпионат» и Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) объявляют о старте голосования по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2021 году. Голосование будет идти до 13 декабря как на сайте, так и в социальных сетях «Чемпионата» — VK и «Телеграме». Пользователи смогут выбрать только одного номинанта, но при этом проголосовать трижды — по разу на каждом из ресурсов.
Вот список номинантов. Если считаете, что надо отметить кого-то другого, напишите его фамилию в комментариях:
Выбор «Народного голоса спорта» проходит в рамках III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!). Торжественная церемония вручения состоится 18 декабря 2021 года. Номинантами премии в этом году станут комментаторы и эксперты, освещавшие Игры XXXII Олимпиады в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования и турниры. Всего есть 16 номинаций:
• Премия «Народный голос спорта».
• Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».
• Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»
• Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»
• Специальный приз «Сила в движении»
• Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»
• Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»
• Специальный приз «Голос профессии»
• Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»
• Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»
• Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»
• Специальный приз «Золотой голос»
• Специальный приз официального партнера Премии
• Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»
• Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»
• Специальный приз РАСК «Чемпион».
Организатором и учредителем Премии выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.
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