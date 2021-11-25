Выбирай лучшего комментатора России на «Чемпионате»! Голосование продолжается

«Чемпионат» и Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) объявляют о старте голосования по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2021 году. Голосование будет идти до 13 декабря как на сайте, так и в социальных сетях «Чемпионата» — VK и «Телеграме». Пользователи смогут выбрать только одного номинанта, но при этом проголосовать трижды — по разу на каждом из ресурсов.



Вот список номинантов. Если считаете, что надо отметить кого-то другого, напишите его фамилию в комментариях:

Выбор «Народного голоса спорта» проходит в рамках III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!). Торжественная церемония вручения состоится 18 декабря 2021 года. Номинантами премии в этом году станут комментаторы и эксперты, освещавшие Игры XXXII Олимпиады в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования и турниры. Всего есть 16 номинаций:



• Премия «Народный голос спорта».



• Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».



• Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»



• Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»



• Специальный приз «Сила в движении»



• Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»



• Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»



• Специальный приз «Голос профессии»



• Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»



• Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»



• Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»



• Специальный приз «Золотой голос»



• Специальный приз официального партнера Премии



• Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»



• Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»



• Специальный приз РАСК «Чемпион».



Организатором и учредителем Премии выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.