Вейр — о Тутберидзе: сильная, целеустремленная, но при этом логичная и добрая

Бывший американский фигурист Джонни Вейр, отвечая на вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме», рассказал об отношении к российскому тренеру Этери Тутберидзе.

«Если кто не знает, то Этери Тутберидзе – одна из лучших тренеров по фигурному катанию в мире. Недавно она разрешила нам записать её профайл для NBC – по типу «один день из жизни».

Она очень сильная, целеустремленная, но при этом очень логичная и очень добрая. Мне она невероятно нравится», – сказал Вейр в «сториз».

Вейр — бронзовый призёр чемпионата мира — 2008, двукратный бронзовый призёр финала Гран-при (2008, 2009), трёхкратный чемпион США. Вейр известен благодаря артистизму, причудливым костюмам и пластичному, изящному катанию.