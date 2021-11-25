Наталья Забияко: безумно люблю и ненавижу фигурное катание

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Наталья Забияко рассказала об участии в телепроекте «Ледниковый период».
Забияко каталась с Никитой Пресняковым, пара не смогла выйти в финал. После завершения карьеры до «Ледникового периода» Наталья в течение года не вставала на коньки.
«Перерыв у меня был достаточно большой. Скажу, что я одновременно безумно люблю и ненавижу фигурное катание. Ненавижу, поскольку оно часто причиняет боль. Как физическую, так и душевную. Казалось бы, «Ледниковый период» — это просто шоу. Но я реально так переживала после того, как мы выбыли! Не ожидала такого от себя, правда долго не могла смириться с этим. Не меньше, чем после окончания карьеры, переживала. А люблю фигурное катание, поскольку это огромная часть моей жизни. Дело, которое приносило тебе весь спектр возможных эмоций. Иногда мне кажется, что эта любовь и ненависть перекликаются у любого практически спортсмена. Ты безумно любишь свою работу, но бывают моменты, когда проклинаешь все, что делаешь, и хочешь поскорее забыть...» — приводит слова Забияко «Спорт-экспресс».
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