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Наталья Забияко назвала фаворитов олимпийского турнира спортивных пар

Наталья Забияко назвала фаворитов олимпийского турнира спортивных пар
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Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Наталья Забияко назвала фаворитов олимпийского турнира спортивных пар.

Сама Наталья после завершения карьеры и до телепроекта «Ледниковый период» в течение года не вставала на коньки.

«Вообще не до спорта, немножко выпала из информационного поля. Надо бы наверстать и посмотреть выборочно в записи интересных мне фигуристов. Посмотрела только китайцев Суй/Хань, кайфую по-настоящему от их катания. Они очень стильные, и у них каждый шаг вытекает один из другого. Видно, что живут своей программой, и это очень круто.

Могу ли назвать их лидерами сезона и главными фаворитами? Для меня на данный момент это так», — приводит слова Забияко «Спорт-экспресс».

Китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун выиграли этапы Гран-при в Канаде и Италии.

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