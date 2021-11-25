Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Наталья Забияко назвала фаворитов олимпийского турнира спортивных пар.

Сама Наталья после завершения карьеры и до телепроекта «Ледниковый период» в течение года не вставала на коньки.

«Вообще не до спорта, немножко выпала из информационного поля. Надо бы наверстать и посмотреть выборочно в записи интересных мне фигуристов. Посмотрела только китайцев Суй/Хань, кайфую по-настоящему от их катания. Они очень стильные, и у них каждый шаг вытекает один из другого. Видно, что живут своей программой, и это очень круто.

Могу ли назвать их лидерами сезона и главными фаворитами? Для меня на данный момент это так», — приводит слова Забияко «Спорт-экспресс».

Китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун выиграли этапы Гран-при в Канаде и Италии.