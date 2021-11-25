Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Наталья Забияко назвала фаворитов олимпийского турнира спортивных пар.
Сама Наталья после завершения карьеры и до телепроекта «Ледниковый период» в течение года не вставала на коньки.
«Вообще не до спорта, немножко выпала из информационного поля. Надо бы наверстать и посмотреть выборочно в записи интересных мне фигуристов. Посмотрела только китайцев Суй/Хань, кайфую по-настоящему от их катания. Они очень стильные, и у них каждый шаг вытекает один из другого. Видно, что живут своей программой, и это очень круто.
Могу ли назвать их лидерами сезона и главными фаворитами? Для меня на данный момент это так», — приводит слова Забияко «Спорт-экспресс».
Китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун выиграли этапы Гран-при в Канаде и Италии.
- 25 ноября 2021
-
21:47
-
21:19
-
20:20
-
17:22
-
16:24
-
16:21
-
15:43
-
15:15
-
15:08
-
14:48
-
14:44
-
13:15
-
11:33
-
11:12
-
11:09
-
10:53
-
10:38
-
10:30
-
09:57
-
08:55
-
00:38
-
00:19
- 24 ноября 2021
-
22:56
-
21:47
-
21:07
-
20:37
-
15:53
-
15:04
-
14:22
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
14:09
-
13:03
-
12:32